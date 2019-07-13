Фильм «Мертвые не умирают»: зачем Джармуш снял мамблкор про зомби

В российский прокат вышел новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Картина участвовала в основном конкурсе 72-го Каннского кинофестиваля, однако главный приз смотра получила корейская лента «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо. С момента выхода последней работы Джармуша прошло 3 года, и с учетом успеха его двух предыдущих игровых фильмов — «Паттерсон» и «Выживут только любовники», также презентованных в Каннах — многие ожидали, что новая картина станет одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». Но жюри, как и кинокритики, остались не впечатлены увиденным. То ли его время прошло, то ли искушенной публике за 35 лет приелся стиль Джармуша.

Впрочем, американский режиссер всегда снимал кино «для себя». Так что вопрос зачем нам новый фильм про зомби отпадает сам собой. Сложно припомнить, чтобы какая-то из картин Джармуша была посвящена актуальной тематике. В своем творчестве Джим отражал лично его волнующие темы, выстраивал аутентичные камерные мирки, в которых все развивается по внутренним законам. Проще говоря, создавал самобытную неспешную реальность на кинополотне и приглашал в нее зрителя.

В этот раз он поселил своих излюбленных актеров в Центрвилль и слегка повернул угол вращения Земли, после чего начался зомби-апокалипсис. Здесь присутствуют архетипы главных героев почти любого подобного фильма в исполнении Билла Мюррея, Хлои Севиньи, Адама Драйвера, Тильды Суинтон, Стива Бушеми и Тома Уэйтса. Конечно же, не обошлось без Игги Попа в привычном для ценителей творчества Джармуша амплуа заядлого кофемана, только в этот раз не совсем живого.

Зомби, будто сбежавшие из 80-х со съемок клипа Thriller Майкла Джексона, будут вызывать одно умиление Фото: Frederick Elmes/Focus Features

Разумеется, режиссер немного поиронизирует над человечеством. «То, что мертво, умереть не может» — мы помним еще из «Игры престолов». Но и без самоиронии по поводу нового творения не обойдется: мало того, что герой Адама Драйвера по ходу действия объясняет остальным персонажам происходящее, так еще и внешний вид зомби, будто сбежавших из 80-х со съемок клипа Thriller Майкла Джексона, вызывает одно умиление.

Каким мог бы быть фильм Джима Джармуша про зомби-апокалипсис? Кажется, на данный вопрос есть только один верный ответ. Незатейливый мамблкор (жанр, где весь сюжет выстроен на разговорах «ни о чем»), герои которого размеренно существуют в прописанной для них реальности. Киновселенные Джармуша обладают рядом отличительных особенностей. Время действия чаще всего не имеет значения, также Джим отказывается от персонажей первого плана в пользу нескольких равнозначных по важности сюжетных линий. Для внимательных зрителей режиссер оставляет надписи-пасхалки, отсылающие к предыдущим его работам. Вместе сосуществуют персонажи разных этнической принадлежности и вероисповеданий с акцентом на буддизм. В частности, поэтому фильмы Джармуша достаточно беззлобные, несмотря на обилие сарказма и черного юмора. Но самое главное — это, конечно же, своеобразные склейки из повторяющихся по миллиону раз за фильм реплик. Одни и те же фразы кочуют по сценам от одного персонажа к другому для общей целостности сюжета и пущей иронии. Действие происходит как будто в полусне, поэтому на необъяснимых явлениях никто особо не заостряет внимание.

Герой Адама Драйвера будет по ходу действия объяснять остальным персонажам, что происходит Фото: Кадр из фильма «Мертвые не умирают» © UPI

Картины Джармуша уникальны еще и тем, что подходят под любые настроение и обстановку. Они, может, и неспособны изменить мировоззрение, вызвать крайние степени чувств, зато с легкостью приводят в душевное равновесие, а по ходу действия заставят не раз усмехнуться.

Поэтому попытка ругать «Мертвые не умирают» довольно абсурдна. Почерк Джармуша все так же легко узнаваем, а открывающие титры — вообще отдельное произведение искусства. Наверное, по выдержанности стиля Джима можно сравнить только с Кевином Смитом, фильмы которого даже нарочно не припишешь какому-либо другому режиссеру. И это смелый и вызывающий уважение многолетний труд под эгидой верности самому себе и своему зрителю.

Читайте также: «Паразиты»: главный приз Канн как поблажка за вклад Кореи в мировой кинематограф