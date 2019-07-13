Владимир Зеленский посетил КПП на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар», расположенный на границе с Крымом.
Этот визит стал первым для украинского президента с момента, когда Крым вошел в состав Российской Федерации пять лет назад.
— Президент ознакомился с инфраструктурой контрольного пункта въезда-выезда и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы, — говорится на сайте главы государства.
В ходе встречи Зеленский также обсудил проблемы на КПВВ и пути их решения.
Ожидается, что проект по обустройству КПВВ будет профинансирован полностью.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота в Киеве.
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