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Растения

Свет, музыка и приятное общение: в чем нуждаются домашние растения

Оксана Крученко
• 21:14 • 13 июля 2019
Чего только не делают дачники, чтобы их сад-огород цвел буйным цветом и щедро плодоносил
Фото: https://pixabay.com
Чего только не делают дачники, чтобы их сад-огород цвел буйным цветом и щедро плодоносил
Фото: https://pixabay.com
Растения живыми организмами называл еще Аристотель, но есть ли у этих организмов сознание? Некоторые эксперименты, проводившиеся нашими учеными, убеждают: да, есть.

Чего только не делают дачники, чтобы их сад-огород цвел буйным цветом и щедро плодоносил. Одни «выходят в поля» исключительно в соответствии с лунным календарем, другие удобряют почву вкусностями со своего стола, поливают витаминизированной водой. Капли волшебные на листочки капают, хитрыми способами у корней вскапывают, опрыскивают мультикомпонентными смесями. А кто-то включает кабачкам-баклажанам музыку, чтоб те слушали, наслаждались и шли от удовольствия в рост и в плод.

И пусть соседи крутят пальцами у виска сколько влезет, сторонники музыкотерапии для садовых и комнатных растений — на правильном пути. Включать лютикам-цветочкам, помидорам, укропу, да хоть камышам с баобабами музыку — реальный и действенный способ взбодрить зеленое насаждение и простимулировать его тянуться к солнышку, плодиться и размножаться. Еще древние индийские сказители описывали, как чудесным образом распускались в саду розы, стоило Кришне заиграть на флейте. Правда, объяснялась эта цветочно-музыкальная гармония исключительно божественными способностями исполнителя.

Не только индусы, никто в те незапамятные времена слыхом не слыхивал ни про плазму клеток растительных организмов, ни про то, что под воздействием музыки она начинает двигаться быстрее. Факт клеточного ускорения был доказан много-много позже. В 70-х годах XX века такое открытие сделали ученые из Швеции. К слову, для их советских коллег это не было сенсацией, поскольку к тому  времени в Советском Союзе уже постигли самую великую тайну мира флоры.

— Ничего удивительного, физика, — объясняет Виталий Фетисов, кинорежиссер, чья жизнь когда-то была связана с кибернетикой и научными экспериментами в сфере изучения сознания. Задолго до того, как посвятить себя кино, он, будучи студентом кибернетического факультета, параллельно работал в лаборатории эвристики (исследования творческого сознания. — «ВМ») в НИИ общей и педагогической психологии. Сотрудники этой лаборатории еще в конце 60-х годов распознали в представителях флоры признаки сознания (!).

 Элементарно!

— Растения реагируют на музыку, поскольку природа мира вибрационная: мир — это волны, поля, — говорит Фетисов. — Звуковая вибрация влияет на все живое. Никто же не будет отрицать, что растения живые? Известный факт — вибрация, которую создают океанские волны во время бури, доводит людей до сумасшествия и даже до самоубийства. Человек сводит счеты с жизнью, чтобы только не слышать этого звука. Так же и с растением. Звуковая вибрация разного диапазона может либо убить его, либо подтолкнуть к развитию.

Таким образом, элементарно — волновой природой мира — объясняются и кажущиеся удивительными музыкальные пристрастия окружающей нас ботаники. К настоящему времени исследователи доказали, что, во-первых, классику флора уважает больше, чем рок, во-вторых, клавишным, ударным и духовым зеленые насаждения предпочитают струнные инструменты, а в-третьих, что комфортное время музыкального воздействия не должно превышать трех часов в день (если заставлять братьев наших зеленых внимать музыке ежедневно по восемь часов, в течение двух недель они, скорее всего, погибнут).

Включать лютикам-цветочкам, помидорам и укропу музыку — реальный и действенный способ взбодрить зеленое насаждение Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Однако не физикой единой... Сейчас научное сообщество не особо активно в области изучения сознания растений, но в свое время кое-кто из кибернетиков и ученых-психологов не только не сомневался в сознательности травы, цветов, кустов и деревьев, самые смелые писали об их разумности научные статьи и публиковали книги. Первым во всеуслышание о том, что растения все понимают и чувствуют, заявил американский полиграфолог-криминалист Клив Бакстер.

 Ай да Бакстер

— Например, был у него такой опыт, — рассказывает Виталий Фетисов. — Человек отрывал у цветка лист и уходил. Потом на драцену вешали электроды, и в комнату, где она стояла, попеременно входили разные люди. Аппарат не фиксировал изменений в состоянии цветка. Но стоило в комнату зайти тому, кто обидел драцену, линия на ленте начинала прыгать вверх-вниз. Что это, как не доказательство того, что растение узнало обидчика, заволновалось, испугалось?

В своей статье «Доказательство первичного сознания у растений» Клив Бакстер писал, что сумел зафиксировать у растений реакции, аналогичные реакциям человека. Кроме того, американец убеждал общество в способности флоры улавливать эмоции и мысли людей, а также реагировать на них соответствующе.  Бакстеровская идея биокоммуникации в свое время наделала шума, многие исследователи во всем мире пытались повторить его эксперименты, но поскольку внятных результатов они получить не сумели, гипотеза о сознании растений мировым научным сообществом была признана ненаучной. И только завлаб Пушкин с коллегами абсолютно точно знали, насколько прав американский полиграфолог. К тому моменту, как Бакстер поразил общественность своими выводами о разумности растений, советские ученые уже вовсю экспериментировали с психолого-биологическим взаимодействием.

— Об экспериментах Клива Бакстера писали в советских газетах, — вспоминает Виталий Фетисов. — Помню, когда мы прочитали заметку о его гипотезе, были возмущены беспределом, который он учинил. Я бы ему, честное слово, дал бы как следует, если бы была возможность. Ну разве можно так мучить цветок, сознательное чувствующее существо! Это все равно что оторвать человеку руку, для того чтобы проверить, испытывает он боль или нет. Это же возмутительно!

Музыка действует на растения так же, как и на людей. С одной стороны, это всего лишь звуковые волны, которые влияют на все живое физически, а с другой — цветку, сознательному, может нравиться классика и не нравиться басы электрогитары Фото: https://pixabay.com/ru

Ага, попались

По понятным причинам у Фетисова с коллегами и в мыслях не было повторять опыты американца, но свидетелями «бакстеровщины» они все-таки стали. Одна неприятная случайность привела наших ученых к еще более сенсационным открытиям. Кливу, как говорится, и не снилось.

— Дело было так. Я зашел в соседнюю лабораторию позвать ребят на обед, — рассказывает Виталий Фетисов. — Вижу, они что-то делают в комнате для экспериментов. Это помещение, разделенное на две части, — темный кабинет, обитый для чистоты экспериментов свинцовыми пластинами, чтобы в него не проникали никакие волны извне, и аппаратная с техникой для наблюдения за ходом опытов. Обычно в свинцовую комнату сажали человека, вешали на него электроды, разным образом воздействовали и в аппаратной фиксировали показатели. Я спрашиваю: «Кто это у вас там?» А они что-то жмутся, хихикают. Мне любопытно стало, захожу в свинцовую комнату, вижу — там герань стоит в горшке, проводами обвешанная. Они ее притащили с подоконника в коридоре. Оказалось, эти двое попытались повторить опыт Бакстера. Я спрашиваю: «Вы что с цветком делали?» А они: «Как что? Веточки отламывали, листья резали, поджигали». Елки-палки, я бросился к герани, поснимал провода, упал на колени перед ней и стал молить о прощении. «Прости, — говорю, — этих ненормальных, они сами не ведают, что творят, больше тебя никто не обидит».

Коллегам из соседней лаборатории Фетисов, конечно, высказал все, что о них думает, не выбирая выражений, и, чтобы им неповадно было измываться над цветком и дальше, решил попробовать продемонстрировать то, что скрыто от глаз человеческих.

— Все знают, что растения живые, — подчеркивает Виталий Михайлович. — Но жизнь — это не белки, жизнь — это сознание.

Виталий снова аккуратно прикрепил к цветку электроды и сказал: «Только не бойся, пожалуйста, делать больно я тебе не буду». Сначала из аппаратной Фетисов начал включать в темной комнате свет — каждую секунду. Прямая линия, фиксирующая пишущим пером на ленте исходящие от герани импульсы, подпрыгнула вверх только при первой вспышке. И снова — покой, ровная линия.

— Конечно, кромешная тьма, а тут — яркий свет. Цветок не ожидал, — объясняет Фетисов.

Потом к каждой третьей вспышке молодой экспериментатор добавил звуковой сигнал. И реакция герани повторилась. С первым звуком она «встрепенулась», а на другие реагировала уже ровной линией. То есть никак. Вспышка, вспышка, вспышка со звуком... И снова: вспышка, вспышка, вспышка со звуком... Герань в комнате для испытуемых, кажется, уснула от монотонности окружающего ее мира. Но вот в какой-то момент Фетисов не дает звукового сигнала в положенное время. Вспышка, вспышка, тишина...

— Вы бы видели, как запрыгало перо! — торжествует Виталий Михайлович, описывая события 50-летней давности. — Это была настолько человеческая реакция. Что-то вроде тревоги от резко изменившихся внешних условий: «В чем дело? Как? Что? Где? А вдруг опять придут и будут поджигать?» В темной комнате, абсолютно недоступной для внешних полей, цветок выдал тревожные импульсы ни на что, на то, чего не случилось! Физикой здесь и не пахнет.

Побольше эмоций

А то, что произошло дальше, кинорежиссер Фетисов до сих вспоминает с трепетом ученого, сделавшего величайшее открытие.

— Понимаете, я понял, что между мной и геранью установился контакт, — пытается объяснить он. — Я просто это чувствовал и знал. Может быть, он установился в тот момент, когда я стоял перед цветком на коленях и освобождал его от проводов, может быть, в процессе эксперимента, не знаю, но мне было очевидно, что пожелай я донести до герани какую-нибудь мысль, мне не обязательно было говорить, цветок бы и так понял, поскольку был со мной на одной сознательной волне. Но я взял микрофон и начал говорить в него. Делалось это специально для тех двоих шутников, которые во время эксперимента стояли рядом со мной в аппаратной. Я сказал: «Дорогая герань! Если ты уважаешь этих двоих, которые тебя истязали, пусть перо нарисует пик вверх, а если нет — пусть будет пик вниз. И как только я это сказал, перо резко опустилось вниз и замерло. И потом медленно-медленно, волнообразными движениями вернулось в исходное положение. У двоих моих приятелей челюсти отвисли, честное слово!

С растения можно считывать состояние человека и наоборот Фото: https://pixabay.com/ru

Многострадальную герань вернули на ее место на окне. А исследователю и студенту Виталию Фетисову пришел в голову абсолютно новый способ изучения сознания растений. Через прямой контакт с ними человека, которого для начала нужно ввести в состояние гипноза.

Экспериментатор понял: для того, чтобы братья наши хлорофилловые входили с хомо сапиенс в ментальную связь, человек должен, как написано в книге «Парапсихология и естествознание», «переживать эмоциональное состояние максимально интенсивно». Вот почему, понял Фетисов, многие попытки повторить результаты опытов Бакстера провалились. Из-за отсутствия сильных эмоций. А опытный гипнотизер способен пробудить в испытуемом самые сильные переживания. Фетисов предположил, что с растения можно считывать состояние человека и наоборот.

— Для экспериментов я взял у мамы дома цветок, — улыбается Фетисов. — Мама называла его клевия. Мы провели с ним множество опытов по установлению биокоммуникации. Прежде знакомили растение и человека. Потом погружали человека в состояние гипноза. Погруженные в гипноз люди рассказывали, как чувствует себя клевия, о чем думает, иногда принимая свои эмоции за эмоции растения. В итоге мы даже фиксировали полное совпадение пульса человека с импульсами, которые считывали с клевии. Цветок и человек становились как будто единым сознанием. Прямо как в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар»... Эти эксперименты мы начали проводить в 70-х годах прошлого века, — подводит итог своему экскурсу в прошлое Виталий Михайлович, — но с тех пор наука в этом направлении почему-то не продвинулась. Может быть, по той причине, по которой мы больше не слышим слова «кибернетика». Я уверен, люди могут выходить с миром растений на прямой контакт без всякого гипноза, но для этого они должны вспомнить, как жить по заповедям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Ретеюм, директор ботанического сада МГУ им. Ломоносова «Аптекарский огород»:

— Современная наука привыкла считать, что у растений нет ни органов чувств, ни сознания. Но еще очень многое в мире растений осталось неизученным. Возможно, у растений есть какие-то энергетические поля, с помощью которых они могут передавать и принимать информацию, но это еще надлежит узнать. Есть что-то метафизическое. Не зря же говорят про так называемые зеленые руки садовников. Кто-то может за час посадить 100 цветов — и все приживутся, а кто-то 10 — и все погибнут. Да, отчасти это профессионализм. Но по-моему, что-то еще.

КСТАТИ

Между тем во многих странах мира растения щедро «подкармливают» культурной пищей. Например, во Франции пользуются популярностью диски с записями специально отобранных произведений классической музыки. Такие же можно купить и у нас через интернет, или просто включать и слушать онлайн. Это обязательно стоить сделать, чтобы убедиться: не вся «растительная музыка» сплошь мелодичная классика. Есть специфические треки, перенасыщенные электронными звуками и повторяющимися элементами мелодии. Американцы на фермах тоже часто включают тематические аудиозаписи для целенаправленного воздействия на растения, а в теплицах Китая устанавливают «звукочастотные генераторы», которые передают звуковые волны.

Читайте также: Человек и огород. Алексей Ретеюм уверен, что со временем города превратятся в лес

Чего только не делают дачники, чтобы их сад-огород цвел буйным цветом и щедро плодоносил
Фото: https://pixabay.com
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17:0912 июля 2019
Общество
Эксперт оценил перспективы развития отношений между Россией и Боливией
17:0312 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с Советом безопасности
17:0312 июля 2019
Внешняя политика
Началась реставрация дома, где жил историк Петр Кропоткин
16:5412 июля 2019
Город
Медведев рассказал, как должна развиваться социальная инфраструктура
16:4712 июля 2019
Внутренняя политика
Эксперт рассказал, как ответит Россия на санкции США против госдолга
16:3612 июля 2019
Внешняя политика
Полиция задержала подозреваемого в краже 23 пар кроссовок у столичного шеф-повара
16:2912 июля 2019
Происшествия
Яна Чурикова предложила поставить павильон здоровья и на Красной площади
16:1012 июля 2019
Город
Переводчику трудов Пушкина на английский язык вручили российский паспорт
15:5612 июля 2019
Культура
Госдума назвала пиар-ходом закон о люстрации Порошенко
15:5612 июля 2019
В мире
Аукцион на строительство промышленных предприятий пройдет в Москве
15:4212 июля 2019
Недвижимость
Зеленский заключил пари на отставку мэра Днепра
15:4012 июля 2019
В мире
Росархив назвал возможную причину пожара в Российском архиве литературы и искусства
15:2512 июля 2019
Происшествия
МЧС сообщило, что пожар в Российском архиве литературы и искусства ликвидирован
15:2212 июля 2019
Происшествия
СК начал проверку по делу о травме десятилетней девочки в Москве
15:1612 июля 2019
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Несколько поездов задерживаются на Горьковском направлении
15:1612 июля 2019
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