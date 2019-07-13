Блюз уходящего лета

Примерно так можно определить хандру, снижение настроения после того, как заканчивается нечто прекрасное — отпуск, праздник, свадьба, путешествие, проект, вечеринка... Назвать это кратковременное состояние депрессией могут только люди с претензией на грандиозность, хотя понятие «послеотпускная депрессия» уже в ходу. Специалисты говорят о послеотпускной хандре.

Психологи сами призывают обращать внимание на чувства, сигналы, которые нам посылает бессознательное. В случае следовых состояний речь идет об инерции психики, которая не успевает перерабатывать новые впечатления. Это как перегруженный и зависший монитор компьютера. Психологически человек еще в отпуске, а физически уже на работе. Вот это разрыв между желаемым и действительным и заставляет его опустить нос, дуться и грустно смотреть в одну точку.

Писатели продуктивно перерабатывают эти «провисы». Вспомните, каким мощным воображением и неподражаемым юмором обладал Гоголь, не выходящий из депрессии, страдающий метеозависимостью и оживающий только где-то в Италии — в писательском отпуске.

Серьезное внимание специалистов заслуживают такие «следы», как посттравматический стресс, культурный шок, послеродовая депрессия Фото: pixabay.com

Серьезное внимание специалистов заслуживают такие «следы», как посттравматический стресс, культурный шок, послеродовая депрессия. Это длительные, иногда мучительные периоды, которые снижают качество жизни надолго. За ними стоят действительно радикальные перемены, с которыми человек не справляется. Когда старые связи оборваны, обесценены, а новых пока нет, они пока призрачны, человек живет в состоянии потерянности, мучительно ищет ответы на вопросы: кто он и как теперь жить? Эмигрантам, например, знакома ностальгия по родине. Мы все скучаем иногда по прошлому, по молодости и детству. Влюбленным знакомо чувство меланхолии, когда возлюбленный вдали.

Но отпуск редко бывает судьбоносным, если, конечно, вы не встретили на пляже человека своей мечты, прекрасного незнакомца, турецкого лодочника или чудесную нимфу, вышедшую из пены морской. Или даму с собачкой и грустными глазами.

Поэтому нужно просто потерпеть несколько дней. Простить себе рассеянность, слабую концентрацию, легкое раздражение и зависть, которые вызывают рассказы сослуживцев, только начинающих планировать поездки и встречи. Рецепт против снижения настроения один — повышать уровень активности. Чем больше мелких и крупных дел удается закончить, тем уверенней вы будете себя чувствовать. Ведь в основе хандры, депрессии — чувство беспомощности, неуверенность, что счастье снова возможно и радость захлестнет вновь. Помогут старые друзья или коллеги. Не забудьте похвалить своих сослуживцев за новый загар, пылающий взор, упругий легкий шаг и просто обновки. Все вернется сторицей.

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