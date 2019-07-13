Ночной велофестиваль стартовал в Москве
В ночном московском велофестивале, как ожидается, примут участие от 10 до 15 тысяч человек. Он стартовал в субботу.
— Мы продолжаем наши мероприятия, посвященные Дню московского транспорта. Ночной велофестиваль, который стартует с очень важного и почетного места, — заявил на церемонии открытия заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, к данному заезду могут еще присоединиться участники.
Кроме того, Максим Ликсутов добавил, что особое внимание в ходе ночного велофестиваля уделяется вопросам, связанным с безопасностью.
В общей сложности велосипедисты преодолеют дистанцию 11 километров. Стартовали они с Кремлевской набережной.
Финиширует колонна на Суворовской площади, передает агентство городских новостей «Москва».
Фестиваль проводится в ходе празднования Дня московского транспорта при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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