Второй в 2019 году парад трамваев состоялся в Москве
В городе прошел второй в этом году парад трамваев. Данное мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта.
По информации пресс-службы ГУП «Мосгортранс», 13 июля москвичи и гости столицы могли увидеть 19 старинных вагонов.
— В этом году к колонне присоединились довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая «Татра Т3» — пассажирский и поливомоечный, — добавили представители организации.
Так, в этот день на парад трамваев пришли посмотреть более 100 тысяч горожан.
Отмечается, что в эту субботу были доступны экспонаты и на других площадках: старинные автобусы, троллейбусы и электробус люди могли увидеть на проспекте Академика Сахарова.
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