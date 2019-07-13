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Транспорт

Более 200 человек посетили экскурсии в автобусных парках Мосгортранса

Александр Ахраменко
• 16:46 • 13 июля 2019
День московского транспорта отмечают ежегодно во вторую субботу июля
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День московского транспорта отмечают ежегодно во вторую субботу июля
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В 17 автобусном парке и филиале Центральный ГУП «Мосгортранс» проведены экскурсии, на которых москвичей познакомили с работой основного транспортного оператора города. 

— Для посетителей подготовили познавательную программу. Гости прошли предрейсовый медосмотр, узнали об особенностях обслуживания подвижного состава, могли почувствовать себя настоящими водителями городского транспорта, — говорится в заявлении представителей перевозчика. 

В этот день посетители узнали, как происходит зарядка электробуса. Кроме того, люди могли зайти и оказаться на месте водителя инновационного пассажирского транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

Добавим, что День московского транспорта приурочен к дате запуска первого общественного транспорта — конки, вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года.

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