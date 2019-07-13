Более 200 человек посетили экскурсии в автобусных парках Мосгортранса
В 17 автобусном парке и филиале Центральный ГУП «Мосгортранс» проведены экскурсии, на которых москвичей познакомили с работой основного транспортного оператора города.
— Для посетителей подготовили познавательную программу. Гости прошли предрейсовый медосмотр, узнали об особенностях обслуживания подвижного состава, могли почувствовать себя настоящими водителями городского транспорта, — говорится в заявлении представителей перевозчика.
В этот день посетители узнали, как происходит зарядка электробуса. Кроме того, люди могли зайти и оказаться на месте водителя инновационного пассажирского транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».
Добавим, что День московского транспорта приурочен к дате запуска первого общественного транспорта — конки, вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года.
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