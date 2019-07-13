Пресс-секретарь Леонтьева прокомментировала слухи о завершении карьеры певца
Пресс-секретарь Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина заявила, что информация о завершении концертной деятельности певца является ложной, выступления у него расписаны до конца года.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Валерий Леонтьев закончил карьеру и выступил в последний раз на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске.
— Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются. Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал, — сообщила Татьяна Федоткина корреспонденту РИА Новости.
Валерий Леонтьев 19 марта отметил свое 70-летие. За свою карьеру он записал более 20 альбомов.
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