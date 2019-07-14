Первый гастрономический фестиваль ухи состоится в Москве
В воскресенье, 14 июля, в столице состоится этап российского Национального рыбацкого фестиваля «Петропавловская уха». На нем все гости смогут поучаствовать в мастер-классах от знатоков русской кухни и поговорить со священниками.
Мероприятие начнется в 12 часов на Ходынском поле у Храма преподобного Сергия Радонежского. Уху будет готовить шеф-повар, знаток русской кухни, ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников.
Посетители также смогут узнать историю возникновения Петровского поста, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.
Национальный рыбацкий фестиваль «Петропавловская уха» пройдет впервые в 12 российских городах.
Читайте также: Праздник огурца и форум баранины: лучшие фестивали еды в июле