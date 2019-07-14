Гадалки рассказали, станет ли Трамп снова президентом США
• 01:56 • 14 июля 2019
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Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-sPYiFKJxMU)
Политики КНДР обратились к гадалкам, чтобы узнать, кто станет будущим президентом США. Ведуньи сообщили, что видят Дональда Трампа снова на посту главы страны. Об этом говорится в книге американской журналистки газеты The Washington Post Анны Файфилд «Великий последователь».
Северокорейские власти пытаются узнать намерения американского лидера в отношении внешнеполитических решений. Они хотят понять, как выстраивать политические отношения с США.
Помощник Ким Чен Ына обратился к нескольким гадалкам, все они предрекли победу Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году выборов президента США, сообщает «Российская газета».
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