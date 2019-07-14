Константин Меладзе выложил фото домашней Веры Брежневой
Российский продюсер Константин Меладзе опубликовал на своей странице в соцсети домашнее фото своей 37-летней жены Веры Брежневой. На снимке певица запечатлена с растрепанными волосами и без макияжа, но зато на ее лице счастливая улыбка.
— Песня Веры Брежневой «Любите друг друга» 20 недель находилась в хит-параде «Золотой граммофон». Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку, — подписал снимок супруг звезды.
Поклонники оценили фотографию и написали множество комплиментов.
— Какой прекрасный растрепыш, — написал фанат пары в Instagram.
— Вера прекрасна на этом фото — естественность лучшая черта, — отметил фолловер.
Также подписчики попросили продюсера выкладывать побольше таких фото.
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