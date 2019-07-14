Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
— Чаще всего туристы жалуются на замену авиарейсов. Особенно если турист выбирает утренний рейс, а ему меняют время вылета на вечер. Второе место среди наиболее частых претензий туристов занимает непредвиденная замена отеля, — сообщила Наталия Осипова корреспонденту РИА Новости.
Эксперт объяснила, что причины замены гостиницы могут быть разными, это всегда оговаривается в договоре, но туристы часто остаются недовольны этим обстоятельством.
Наталия Осипова также отметила, что бывают и смешные жалобы.
— Например, одна дама выдвинула претензии турагенту за то, что рядом с отелем в одном европейском городе, где они жили с мужем, стояла женщина с «пониженной социальной ответственностью», и супруг обратил на нее больше внимания, чем хотелось бы туристке, — рассказала эксперт.
Она добавила, что жалобы на плохое питание чаще всего касаются турецких отелей категории эконом-класса.
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