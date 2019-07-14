Медики перечислили десять продуктов, от которых стоит навсегда отказаться

Медики рассказали о самых опасных продуктах для человека, которые следует исключить из рациона навсегда.

Первым они назвали рафинированный сахар. Врач-диетолог Арина Тертышная отметила, что при употреблении этого продукта ежедневно, человек перестает чувствовать настоящий вкус еды, он становится зависимым и ему хочется все больше и больше сахара.

Вторыми в списке опасных продуктов оказались все соусы, которые продают в магазинах, так как уровень содержания сахара в них превышает допустимый. Кроме того, в них содержится глутамат натрия, который вызывает привыкание.

Майонез также относится к вредным добавкам. В нем содержатся трансжиры с антиокислителями и усилителями вкуса.

— Эти соусы вызывают моментальные аллергии и несут в себе повышенные факторы для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они приводят к онкогенезу, атеросклерозу, увеличивают риск развития сахарного диабета и ухудшают иммунитет, — сообщила диетолог Юлия Хохолкова.

Сладкие напитки врачи также посоветовали исключить из рациона. Их употребление приводит к появлению акне, лишнему весу, метеоризму, раздражению кожных покровов и экземе.



Белый хлеб тоже вреден для человека. Он является результатом переработки зерна, которое потеряло всю свою пользу.

— Переработанное зерно полностью потеряло свою ценность и стало белым хлебом. Чтобы хлеб стал белым, с него снимают оболочку с полезными минералами и витаминами, а зачастую производитель еще и специально выбеливает хлеб, — заявил врач-диетолог.

Большое количество вредных добавок, солей, скрытого сахара и глутамата натрия содержится в сосисках и колбасах, поэтому от них тоже следует отказаться навсегда.

Чипсы и картофель фри, по словам медиков, являются опасными для здоровья человека. При производстве данных продуктов образуются канцерогены: акриламид, акролеин, глицидамид, которые вызывают появление опухолей.

Попкорн вреден по той же причине. Его жарят в масле, добавляя много сахара и соли. Показатели в данном случае превышают допустимые.

Диетические «фитнес-продукты», по мнению врачей, наносят непоправимый вред организму человека. В такой еде содержится пальмовое масло, а сахарозаменители и фруктоза на самом деле ничем не лучше, чем обычный сахар.

Бургеры являются вредными из-за химических добавок, соусов и неверным сочетанием продуктов. Усилители вкуса, добавляемые в бургеры, разрушают нервную систему.

Обезжиренные продукты опасны, так как производитель добавляет дополнительные сахар и крахмал, чтобы придать им вкус, который теряется из-за отсутствия натурального жира, сообщает «Мир24».



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