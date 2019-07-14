Стало известно, когда задержат Петра Порошенко и арестуют его окружение
Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, когда ждать массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержания его самого.
По словам бывшего советника, основной проблемой для ареста бывшего лидера страны является нахождение у власти его кума Юрия Луценко, который занимает должность генерального прокурора.
— В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах, — заявил Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что полиция расследует восемь уголовных дел в отношении экс-президента, и по меньшей мере по одному из них он должен оказаться за решеткой.
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