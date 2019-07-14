Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья

Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.

Во-первых, доктора обратили внимание на выводы доктора стоматологии Ховарда Гэмбла, который утверждает, что чистить зубы не стоит после еды. По его словам, таким образом их просто можно испортить. Американский врач говорит, что в результате чистки зубов сразу после еды содержащиеся в пище кислоты получают возможность проникнуть в более глубокие слои зубной структуры, что резко повышает риск возникновения кариеса. Специалист советует подождать от 30 до 60 минут.

Второй пункт: привычка открывать окна в дневное время. Именно так, по словам докторов, в дома проникают частицы автомобильных выхлопов, опасных своей способностью провоцировать возникновение головных болей, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Следующий пункт – ежедневный душ. Большинство людей не могут без этого обойтись, однако такой режим мытья смывает естественный защищающий бактериальный слой кожи.

Следующая вредная «привычка» большинства людей связана с разогревом еды в микроволновке. Это может привести к попаданию в пищу фталатов, потребление которых грозит гормональным сбоем.

Кроме того, как сообщают специалисты, крайне вредной привычкой является сидение в позе «нога на ногу». Это может повысить риски артроза, тромбоза, застоя крови в области малого таза, варикозного расширения вен.

Шестым вредящим здоровью действием врачи, как передает «МедикФорум», назвали проведение времени с музыкой в наушниках. Постоянный шум провоцирует выработку ряда гормонов, которые негативно воздействуют на нервную систему, в том числе головной мозг.

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