Средний чек: как москвичу уложиться в «продуктовую корзину» за 706 рублей

Один поход в магазин россиянам в июне обошелся в среднем в 556 рублей, что на 3 рубля больше, чем в мае. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном центром Romir. В Москве же стоимость июньской «продуктовой корзины» составила 706 рублей за один поход. «Вечерняя Москва» провела свое исследование и выяснила, что именно можно приобрести в торговой точке на эту сумму.

Очевидно, что покупатель на эти деньги может купить в продуктовом магазине и один товар — например, бутылку вина. Но как уложиться в эту сумму, чтобы накормить семью? Выбор товаров, который приводит «Вечерняя Москва», определялся составом «потребительской корзины», в которую вошли: хлеб, картофель, капуста, огурцы, яблоки, сахар, плитка шоколада, мясо, молоко, яйца и сливочное масло. Средняя цена продуктов была взята с сайта-агрегатора стоимость по Москве.

Наш первый вариант вариант корзины обошелся в 705 рублей.

Хлеб - 15 ₽/батон, картофель - 42 ₽/кг, огурцы – 100 ₽/кг, капуста - 34₽/кг, яблоки - 119₽/кг, сахар - 42₽/кг, плитка шоколада – 100₽, мясо курицы – 200₽/кг и молоко – 53₽ за литр. Таким образом в список не попали такие продукты, как яйца и сливочное масло.

Но подобрать продукты, согласно этому варианту, будет проблематично. Чтобы «наполнить» продуктовую корзину на указанную выше стоимость, придется обойти несколько торговых точек.

Следующая выборка определялась по ценам одного из онлайн-магазинов с доставкой продуктов на дом. Некоторые из представленных товаров продавались со скидкой.

Хлеб — 25,50₽/батон, картофель — 59₽/кг со скидкой, огурцы — 38 ₽/штука 220гр, капуста — 33₽/кг, яблоки — 90₽/кг, сахар — 37,90₽/кг, плитка шоколада — 49₽ со скидкой, мясо курицы — 139₽/кг со скидкой и молоко — 47,90₽ за литр. В это список также удалось включить и десяток яиц — 67₽ и упаковку сливочного масла весом 180 гр за 104₽ со скидкой. Общая стоимость — 690 рублей 30 копеек.

Благодаря скидкам нам удалось в одном месте собрать полную «продуктовую корзину» — менее чем за 706 рублей. При этом, итоговая сумма товаров без скидок составила бы 761 рубля.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

— Мне кажется, что 706 рублей это достаточно близко к правдоподобной цифре в Москве и области. Но очень непросто приобрести потребительскую продуктовую корзину за такую сумму. Разные ведомства проводят исследования по совершенно разным методикам. Кто-то подсчитывает средний чек по магазинам, кто-то опрашивает россиян, кто-то узнает реальные затраты. Нет единой верной методики, и естественно в каждом исследовании будет сделан расчет по своему. Единых данный здесь быть не может, — подчеркнул Коренев. — Но тут нужно сказать, что цифра среднего чека после похода в магазин ближе к правде, потому, что заказ продуктов на дом это отдельная тема, опросы тоже. В исследование может попасть и не репрезентативная группа. Чтобы получить что-то среднее, стоит с учетом веса той или иной электоральной категории взять среднее значение. Но по сути его не существует. Таким образом, получается, что приобрести продукты нормального качества за такую сумму практически невозможно, — заключил аналитик.

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