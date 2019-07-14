Врачи рассказали о растительных маслах, помогающих убрать жир с живота
Доктора из Соединенных Штатов Америки рассказали, какие растительные масла лучше использовать при приготовлении пищи, чтобы убрать жир с области живота. Специалисты рекомендуют оливковое, подсолнечное и рапсовое.
К тому же, врачи советуют отказаться кокосового и пальмового масел. Дело в том, что, по сообщению докторов, «убрать живот» помогает присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в продукте питания.
Как сообщает Express, в борьбе с указанной проблемой помогают жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, натуральных йогуртах, авокадо. Однако специалисты подчеркивают, что указанными продуктами злоупотреблять также не стоит.
Кроме того, убрать жир с живота можно, составив рацион питания с условием отказа от еды с насыщенными жирами.
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