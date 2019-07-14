Врачи рассказали, какие продукты можно есть перед сном

Российский доктор, диетолог Людмила Бабич рассказала, какие именно продукты не окажутся слишком «тяжелыми» для человека, если их съесть перед сном.

В первую очередь она отметила орехи и сухофрукты. Однако, как говорит диетолог, эти продукты не стоит употреблять в пищу перед сном в объеме более 50 граммов. Бабич подчеркивает, что поздний ужин — это не полноценный прием еды, а просто средство для того, чтобы организм покинуло навязчивое чувство голода.

Далее диетолог выделила кисломолочные продукты. По словам Бабич, нежирный кефир, творог, натуральный йогурт тоже хорошо и безвредно успокаивают голод.

Также диетолог, как сообщает «МедикФорум», рекомендует есть перед сном каши. Но они должны быть пресные и без молока. Кроме того, Бабич назвала в числе «легких» продуктов для потребления перед сном сыр, яблоки и хумус (без лепешки).

Диетолог подчеркивает, что поздний ужин не должен входить в привычку. Есть нужно в идеале за три часа до отхода ко сну.

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