Борис Клюев сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о жизни и работе в процессе борьбы с онкологическим заболеванием. Ранее артист никак не комментировал информацию о страшном недуге, однако недавно решил поделиться с общественностью деталями жизни после постановки диагноза.
Клюев отметил, что перенес операцию.
- Я болен, но продолжаю лечение, - говорит артист.
Не так давно, во время съемок документального фильма о Клюеве, телевизионщики отметили, то он прекрасно выглядит. С горькой усмешкой актер заметил, что это – самое страшное.
Как передает «Стархит», от дальнейших рассуждений на тему болезни Клюев отказался. По словам актера, важно, что диагноз и борьба с недугом не мешает ему заниматься делом своей жизни – играть в кино и выступать на сцене.
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