Организатор концертов назвал гонорары грузинских актеров в России
• 09:37 • 14 июля 2019
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Оказалось, что Вахтангу Кикабидзе за одно выступление предлагали 50 тысяч долларов
Фото: www.kinopoisk.ru
Организатор концертов Сергей Лавров рассказал, сколько получали грузинские артисты за концерты, которые они давали на территории Российской Федерации.
Оказалось, что Вахтангу Кикабидзе за одно выступление предлагали 50 тысяч долларов. Лавров подчеркивает, что речь шла именно о такой сумме, однако грузинский актер отказался от концертов в РФ. Как уточняется, по политическим соображениям.
В настоящее время артисты из Грузии не очень востребованы в России, передает слова Лаврова РЕН ТВ.
Ярким примером в данном контексте является певец Сосо Павлиашвили. Грузинский артист в стране уже давно заработал себе репутацию свадебного тамады.
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