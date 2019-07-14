Уникальную пирамиду открыли в Египте впервые за 50 лет
Уникальную древнюю пирамиду «изогнутой» формы с двумя гробницами впервые за 50 лет открыли для посещения туристами власти Египта. Достопримечательность расположена к югу от Каира. Она символизирует новый этап в истории строительства пирамид.
Гладкий известняковый корпус сохранили первые 49 метров постройки. Они сделаны под крутым углом в 59 градусов. Далее пирамида резко сужается к вершине. В этом и заключается уникальность постройки.
Как передает The Guardian, на северной стороне пирамиды туристы могут спуститься по узкому туннелю длиной 79 метров, чтобы добраться до двух гробниц.
Добавим, что указанное строение — одно из трех, построенных для четвертой династии фараона Снофру в Дахшуре, в южной части Мемориального некрополя, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
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