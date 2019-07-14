Работа по благоустройству пляжа началась в Щелкове
На территории городского округа Щелково Московской области началась реализация проекта по благоустройству нового пляжа площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Работы ведутся в деревне Супонево.
В настоящее время специалисты расчищают устье ручья Поныри.
— Достигнута договоренность о начале работ с национальным парком «Лосиный Остров» и лесничеством. В ближайшее время можно будет приступать к проведению благоустройства, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от администрации Щелкова.
В Супонево расчистят водоем, берег, обустроят пляж, сделают деревянный пирс, установят кабинки, шезлонги и не только.
Отметим, что на 2019 год проведение благоустройства подобных зон отдыха запланировали на территории еще нескольких районов Москвы и области.
Читайте также: Пешеходная зона с канатным комплексом появилась в Ясеневе