Звезду сериала «Сладкая жизнь» обокрали более чем на 13 миллионов рублей
Афроамериканец, проживающий в Санкт-Петербурге, обокрал российскую актрису, звезду популярного сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову более чем на 13 миллионов рублей. Злоумышленник совершил преступление в тот момент, когда девушка находилась на съемочной площадке.
Действия мужчина были запечатлены камерой видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении журналистов РЕН ТВ.
Как видно, мужчина сначала с интересом посмотрел на дверь фургона, зашел внутрь, забрал сумку и убежал.
Среди украденных вещей: дорогой телефон, часы за миллион рублей, паспорт Шумаковой, ее деньги, и в роли «вишенки на торте» - кольцо с бриллиантом за 12 миллионов.
Стало известно, что ранее вор уже был судим по статье за наркотики.
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