Кристина Асмус честно рассказала о своих «адски голодных» диетах

31-летняя актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором честно призналась подписчикам, как ей удается сохранять идеальную фигуру.

По ее словам, она иногда расстраивается комментариям, утверждающим, что худоба досталась ей генетически. Кристина объясняет, что ее фигура — результат огромных усилий и очень жестких диет. Оказывается, актриса склонна к полноте, однако сама себе она нравится только очень худой.

— Люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами, — пишет Асмус.

Актриса рассказывает, что периодически совершенно не ест. Она позволяет себе чашку кофе или одно яблоко в день. И придерживаться такой диеты может неделю или даже две.

— Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила, — жалуется Кристина.

Также звезда отмечает, что не знает полумер и не видит способа сохранять фигуру и при этом есть. Кроме того, она попросила дать ей совет диетологов или психологов, если они есть среди ее подписчиков.

— И прекратите уже задавать мне вопросы про питание, ничему хорошему я вас научить не могу, — закончила свой рассказ актриса.

Рассказ о диете стал вторым откровением Кристины. Ранее она поделилась с подписчиками своим секретом ухода за лицом.

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