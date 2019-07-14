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Потребление

Стало известно, в каких городах России больше всего едят мороженое

Максим Землянский
• 11:22 • 14 июля 2019
Москва в рейтинге по количеству любителей мороженого занимает лишь шестую позицию
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Москва в рейтинге по количеству любителей мороженого занимает лишь шестую позицию
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Исследование одного из серверов по поиску и выбору товаров в Интернете показало, в каких городах России живет наибольшее количество людей, любящих лакомиться мороженым.

Оказалось, что лидером по этому показателю является Екатеринбург — 70,9 холодной сладости на одну тысячу позиций в чеке. На втором месте расположился Ростов-на-Дону, а на третьем — Санкт-Петербург.

Как передает результаты исследований РИА Новости, Москва в рейтинге по количеству любителей мороженого занимает лишь шестую позицию.

Кроме того, выяснилось, какой именно вид указанного лакомства предпочитают россияне. Оказалось, что больше всего граждане РФ любят мороженое в вафельных стаканчиках. На втором месте —пломбир в брикетах.

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