Сергей Собянин пригласил москвичей на прогулку по Якиманской набережной
Программа благоустройства преображает столичные улицы. В городе появляются пешеходные зоны, места для проведения праздников и фестивалей. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в официальном аккаунте в Instagram фотографией благоустроенной Якиманской набережной. Ее привели в порядок два года назад.
— Теперь здесь приятно гулять, — написал под фотографией мэр, подчеркнув, что Якиманская набережная — одна из самых благоустроенных в Москве.
А еще это место с богатой историей и, по словам главы города, с любопытной этимологией.
— В Москве много любопытных названий. Якиманская набережная — одно из них, — рассказал Сергей Собянин. — Говорят, необычное звучание происходит от церкви Иоакима и Анны, которая стояла тут до 1969 года.
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