Диетолог рассказала, как правильно варить овсянку
Диетолог Марина Мишева рассказала, как лучше варить овсянку, чтобы сохранить все полезные свойства продукта и получить наибольшую пользу для организма.
Эксперт отмечает, что клетчатка овса хорошо соединяется с белком молока. Поэтому диетолог рекомендует варить овсянку на молоке. Также кашу следует перемешивать каждые пять минут. Очень важно дать зернам время впитать кипящее молоко — благодаря этому каша станет не только полезнее, но и значительно вкуснее.
Кроме того, специалист посоветовала добавлять в кашу щепотку соли в самом начале приготовления, а после варки дать настояться около 10 минут.
Мишева обратила отдельное внимание на то, что продукт может иметь противопоказания. Поэтому перед употреблением или при возникновении проблем следует немедленно обратиться к врачу, пишет «Пермь Открытая».
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