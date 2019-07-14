Жан-Поль Бельмондо стал кавалером ордена Почетного легиона
Культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо был удостоен ордена Почетного легиона. Вместе с ним высшую награду Франции получили еще 420 человек.
В том числе за особые заслуги перед отечеством кавалером ордена Почетного легиона стал Том Песке — десятый в истории гражданин страны, полетевший в космос.
Также награду и звание офицера ордена получила балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла, а также участники национального движения Сопротивления в годы оккупации Франции нацистской Германией в период Второй мировой войны, передает Ouest France.
Стоит отметить, что в 2019 году кавалером ордена Почетного легиона стал подданный Великобритании, музыкант, певец и композитор сэр Элтон Джон. Президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ему награду за вклад в борьбу со СПИДом.
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