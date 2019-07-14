Кличко: Я молюсь, чтобы ничего не случилось с аварийными объектами Киева

Мэр Киева и бывший профессиональный боксер Виталий Кличко рассказал, что каждое утро он начинает с молитвы. Политик обращается ко Всевышнему и просит, чтобы ни с одним объектом в столице Украины, который находится в аварийном состоянии, ничего не случилось.

Кличко признается, что в Киеве действительно есть серьезные проблемы с инфраструктурой. На территории города расположены 75 мостов в предаварийном состоянии. Мэр объясняет временное бессилие властей при исправлении указанной ситуации. По словам Кличко, деньги уходят на ремонт Шулявского моста, у которого рухнули консоли.

— После этого я дал задание проверить аварийность всех остальных мостов города. Был в шоке от информации. И я каждое утро встаю и молюсь, чтобы ничего не случилось с теми объектами, которые находятся в аварийном состоянии, — приводит слова Кличко портал «Новое время».

Добавим, что со стеклянным мостом в Киеве тоже случилось ЧП — там треснули зеркальные панели.

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