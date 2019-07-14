Новые заболевания, передающиеся через укусы клещей, найдены в США
Перечень заболеваний, которые передаются при укусах клещей, увеличился после последних исследований, сообщил один из ведущих микробиологов США, профессор Джером Годдард.
Отмечается, что ранее эти заболевания просто не были замечены на территории США, однако глобальное потепление вызвало распространение инфекций.
Годдард рассказал, что одним из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться через укус клеща, является пятнистая лихорадка Скалистых гор. В Америке ежигодно фиксируется примерно шесть тысяч больных лихорадкой, и в четырех процентах случаев она приводит к летальному исходу.
Кроме того, укус клеща может заразить аллергией на красное мясо. Она проявляется в виде сыпи на коже после употребления продукта, затем у зараженного опухает лицо. Следующим этапом является отек Квинке. Если не оказать пострадавшему своевременную врачебную помощь, такая аллергия также может привести к летальному исходу, пишет издание Scienceallert.
Читайте также: Компьютер научат распознавать болезни по речи человека