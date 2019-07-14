Писательница и поэтесса Елена Касьян умерла после продолжительной болезни
После продолжительной болезни 14 июля умерла писательница, поэтесса, бард и автор детских историй Елена Касьян.
Сообщение о безвременной кончине было опубликовано на ее официальной странице в социальных сетях.
— Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поет нам сверху. Спасибо вам, люди, — говорится на странице Касьян в Facebook.
Напомним, что писательница родилась во Львове. Несмотря на режиссерское образование, огромную часть времени и сил Касьян отдавала литературе — она писала стихи, песни, детские сказки, гастролировала с сольными концертами.
Несколько лет поэтесса боролась с онкологическим заболеванием.
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