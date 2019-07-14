Госдума прокомментировала поездку Зеленского на границу с Крымом
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на границу с Крымом является частью политического шоу.
— Поездка на границу с Крымом для Зеленского — это часть президентского паблисити, мол, пусть все видят — президент здесь, Крым украинский, — рассказывает Бальбек.
По его словам, никакого смысла в этой поездке на самом деле нет.
— Подобная поездка — это политический попкорн: кроме «воздуха» — никаких результатов, — утверждает депутат.
Он отметил, что любой гражданин Украины может убедиться, что Крым принадлежит России, просто пересекая границу. А в случае нападения на республику ее есть, чем защитить.
Бальбек также добавил, что жители Крыма не хотят возвращаться в состав Украины, и ситуация в республике вполне благоприятная, сообщают «Известия».
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