Сергей Собянин рассказал, как город помогает развиваться спальным районам

В Москве наметился новый тренд: в последние годы 90 процентов всех рабочих мест в столице были созданы за пределами центральных районов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия-1». Одна из главных задач столичных властей, по его словам, — развитие мегаполиса в соответствии с грамотной градостроительной политикой. И это не только жилая, но и бизнес-застройка. Пришло время создавать деловую среду вне центра столицы. По мнению мэра, это поможет уменьшить интенсивность маятниковой миграции. Поэтому город активно сотрудничает с девелоперами.

— Мы освободили девелоперов от дополнительной платы за создание коммерческих объектов: офисов, магазинов, коммерческих центров и так далее, чтобы у них было больше стимула создавать такие рабочие места, — сказал Собянин.

Инвесторы получают льготы при возведении или реконструкции коммерческой недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). В результате себестоимость таких зданий снижается на 8–10 процентов. Как говорят эксперты, эти меры поддержки помогут девелоперам реализовать проекты, которые раньше были бы нерентабельными. Например, на территории бывших промзон они смогут создавать кварталы смешанной застройки, обеспечивая их будущих жителей рабочими местами рядом с домом.

Рост объемов строительства коммерческой недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца даст импульс развитию бизнеса Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Рост объемов строительства коммерческой недвижимости за пределами ТТК даст импульс развитию бизнеса. Сокращение маятниковой миграции улучшит экологию и транспортную ситуацию в городе.

Между тем, чтобы разгрузить дороги, Москва развивает общественный транспорт. Один из самых масштабных проектов последних лет — создание Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра планируют запустить в конце этого — начале следующего года. Сейчас столица совместно с Российскими железными дорогами соединяет станции МЦК с платформами Московской железной дороги. Так, недавно заработал северный терминал транспортно-пересадочного узла Стрешнево. Его построили в рамках проекта по интеграции станции МЦК Стрешнево с платформой Ленинградская Рижского направления МЖД. В перспективе эта платформа войдет в состав МЦД-2 Нахабино — Подольск.

— Процентов 10 населения Москвы получат доступ к МЦК за счет Рижского и Курского направления железной дороги, — уточнил Сергей Собянин. — Это только одна такая пересадочная платформа или транспортно-пересадочный узел. А мы девять таких создаем. Из них пять уже готовы, четыре находятся в активной стадии строительства. Каждый такой объект меняет транспортную логистику в Москве.

На маршруте МЦД-2 Нахабино — Подольск будет 38 остановок, из них 15 оборудуют пересадками на станции метро МЦК и другие железнодорожные платформы.

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