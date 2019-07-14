Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась от обсуждения передачи двух островов Курильской гряды Японии. Соответствующую информацию со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах предоставило агентство «Киодо».
Согласно полученной информации, Москва опасается роста количества американских военных в Японии в рамках действующего альянса между Токио и Вашингтоном. Россия просила японскую сторону предоставить конкретные ответы на вопрос о том, как страна разрешит беспокойства Москвы, но не получила на него никакой конкретики. По этой причине был дан отказ по переговорам по двум островам.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом году договорились активнее работать над заключением мирного договора, основанного на двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Москва в свою очередь настаивала на том, что текст документа на текущий момент не может быть применен в том виде, в котором он существует.
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