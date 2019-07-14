Мы все же немного кактусы

В Москве появилось девять новых автобусных маршрутов. С учетом того, какое внимание уделяется сейчас транспорту, в общем-то, это уже даже не сногсшибательная новость: мы быстро привыкли к тому, что в этой части городской жизни все время что-то происходит.

Отличительная особенность данной истории — то, что это следствие краудсорсинг-проекта «Наши маршруты». Выговорить (или выписать) это умное слово у меня получается с трудом, скажу проще: люди, обычные горожане, высказали порядка двух тысяч идей, в результате чего и заработали новые транспортные линии.

Логично? Да. Отлично? Да! Без сомнений. Люди сами знают проблемные места своих районов и знают, чего хотят. Написали — было бы хорошо так. И их услышали. Конечно, проанализировали предложения, систематизировали их, потому что автобусы не запускаются по движению плавников щуки-хочухи. Но подобный диалог — вообще оптимальная схема отношений между властями и горожанами.

Номера 38 и 184, 234, 252, 621, 710, 735, 856 и С6. За каждым — своя история. Кто-то ездит так на работу или по делам, кто-то получил возможность быстрее добираться до детей-внуков, до любимого магазина, парка, поликлиники. С6, например, идет от Юрловского проезда в Северо-Восточном округе, крутится между домов, собирает народ. 856-й связывает Тушино и Красногорск. 38-й соединил Китай-город и Рижский вокзал, Марьину рощу. Можно было от сих до сих добраться на метро? Можно. С пересадками. Но так кому-то явно будет проще: надо — сел и поехал. Смотри в окно — та же экскурсия. Потом встал и вышел.

В Москве появилось девять новых автобусных маршрутов Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Также какое-то время назад пошел и 216-й, связав «Лужники» со станцией метро «Краснопресненская». Его появление сделало «автобусными» набережные между этими двумя точками. За появление этого маршрута (не уверена, но, по-моему, он как раз возник без всякого краудсорсинга, просто решением сверху) многие жители Хамовников, часто всем происходящим недовольные, говорили и говорят спасибо. И правда, маршрут открыл новые возможности и дал совершенно иные ощущения и времени, и расстояний. Маршрут люди открыли для себя не сразу, автобус терпеливо ждал, пока к нему привыкнут, и сейчас радует все большее количество человек. Тем более что ходит он, не отставая от расписания ни на минуту, четко, как написано.

В случае с теми маршрутами, что были открыты по просьбам людей, время на «привыкание» к новации вообще не понадобилось. Хорошее становится привычкой быстро. Как быстро забывается, что когда-то было иначе…

Но, понятное дело, без кислых лиц не обходится у нас никогда. Тут в 216-м ехала с милой дамой. Она всю дорогу ворчала: зачем его открыли, этот маршрут. Патология какая-то: сама едет — сама ворчит. Спрашиваю: «А что в конкретном случае не так?» Оказывается, было бы удобнее, если бы автобус подъезжал прямо к ее подъезду, а то до остановки приходится идти сто метров. «А раньше как тут автобусы ходили?» — спрашиваю. Ответ: «Какие автобусы? Пешком до метро приходилось идти, полчаса минимум». «А чем тогда этот автобус плох?» Задумалась. И правда, ничем… Но остановка не у подъезда!

Всем не угодить, давно известно. Тем более что мы вообще совсем не солнечный народ: мы все-таки мрачны и негативны, а в природном смысле — эдакие кактусы, у которых колючки растут и наружу, и внутрь. Мы плохо умеем радоваться, а если и умеем, то с оговоркой «но». Когда началась масштабная реконструкция центра, скандалов было пропасть сколько. «Весь город перекопали!» Понятно, что любая реконструкция жителям мешает — все то время, пока идет процесс этой самой реконструкции. Потерпели, вытерпели — пользуемся результатами. Ну правда, вы посмотрите в выходные на центр — народ гуляет, «тусит», полно всего интересного. И если кто-то и недоволен количество гуляющих, придется признать: да, город порой сталкивает интересы разных людей практически в лобовую, но центр принадлежит не только его непосредственным жителям, а гуляют теперь так активно потому, что стало и удобнее, и красивее. Ну, честно, ведь так?

Вот и новые автобусные маршруты — одним в радость, другим — «зачем». Затем, что люди попросили. Затем еще, что ворчат обычно те, кто своих пожеланий нигде не оставляет, но недоволен всем, от и до, «просто потому что…» А измерить удобство той или иной новации можно, только лишь примерив ее на себя, на свои интересы. Так, например, один мой знакомый дико раздражался из-за МЦК: зачем эти поезда в городе, что за бред. Но раньше он ездил на работу на метро через центр, тратил час десять. Теперь проводит в пути двадцать минут, пользуясь МЦК, и отлично себя чувствует. Правда, все равно находит, на какую тему поворчать. Такой уж человек. Кактус.

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