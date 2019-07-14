Московский зоопарк приобрел двугорбого верблюда для разведения
Московский зоопарк приобрел одного двугорбого верблюда с целью разведения. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок.
Сообщается, что животное должны были доставить в зоосад до конца июня текущего года из Индонезии.
— Товар должен быть здоров, без внешних физических дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, выданной уполномоченными органами страны продавца, — указано в тексте проекта договора.
Согласно информации, имеющейся на сайте Московского зоопарка, на данный момент на новой территории зоосада уже проживает одна самка верблюда. Животное было доставлено из Астраханской области более 20 лет назад. Сейчас самка живет вместе лошадьми Пржевальского, передает агентство городских новостей «Москва».
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