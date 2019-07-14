Метро справилось с нагрузкой в первый день закрытия участка Сокольнической линии
Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрылся в субботу, 13 июля. Для пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ1 и КМ2. Кроме того, дополнительные потоки людей приняли на себя станции Калужско-Рижской линии, которые находятся рядом с закрытыми. Альтернативные варианты для поездок помогли столичному метро в первый же день успешно справиться с перевозкой пассажиров.
— Станция «Университет» временно стала конечной на юго-западном участке Сокольнической линии, — напомнили в пресс-службе метро. — Отметим, что у вестибюлей станции хороший запас пропускной способности. Она была значительно выше среднего пассажиропотока, который в первый день закрытия участка увеличился на 35 процентов.
Станции Калужско-Рижской линии «Теплый стан», «Калужская», «Беляево», «Академическая» и «Профсоюзная» также справились с нагрузкой. Как сообщает пресс-служба метро, в часы пик пассажиропоток на них увеличился незначительно.
Участок Сокольнической ветки между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыли по 20 июля включительно для строительства Большой кольцевой линии.
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