Сохранить обычаи древних славян: белорусы вспомнили купальские традиции

Для белорусской диаспоры в Москве подобные фестивали — лучший способ встретиться с земляками и вспомнить народные обычаи.

Хороводы, песни и пускание на воду венков, исполняющих желания, — неотъемлемая часть купальских гуляний.

Не обошлось и без традиционной церемонии очищения огнем. В старину верили, что если перепрыгнуть через костер или хотя бы погреться рядом с ним в этот день, то пламя очистит душу и придаст сил.

— Купалье есть и у других восточных славян, в том числе русских и украинцев, — рассказал заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Иван Петров. — Но именно в Белоруссии его традиционно отмечают масштабно и с соблюдением древних традиций.

Купалье исторически связано с днем летнего солнцестояния. Оно имеет языческие корни. Любопытно, что после Крещения Руси один из самых любимых праздников славян был сохранен в их традициях, благополучно дожил до наших дней и сейчас, как и в старину, собирает друзей на гуляния.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горбенко, заместитель мэра Москвы:

— Традиция отмечать этот праздник появилась в древние времена. Уже несколько лет Купалье знакомит москвичей с национально-культурными традициями, костюмами и изделиями мастеров народного творчества, дарит гостям яркие выступления исполнителей и творческих коллективов разных жанров.

Лето ярких праздников ставит новые рекорды

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Лето традиционно становится сезоном колоритных национальных фестивалей, собирающих горожан в парках столицы. Так, 15 июня гости праздника Ысыах в «Коломенском» смогли совершить своеобразное путешествие в Республику Саха (Якутия).

В последнюю субботу июня горожанам предстояло сделать непростой выбор — в разных округах столицы проходили сразу три праздника. Белорусы, отмечая Купалье, принимали гостей в Новой Москве, в парке «Ручеек».

В «Кузьминках» посетителей Шумбрата развлекали хороводами и песнями мордвины. А придя в Измайловский кремль, москвичи узнали, как принято встречать чувашский Акатуй.

Кроме того, 2 июля мы наградили путевками в столицу шестерых ребят из регионов, которые лучше всего показали себя в этнографической олимпиаде «Москва — столица многонациональной России», состоявшейся в лагере «Артек» с 27 по 29 июня. А победители-москвичи получили абонемент в исторический парк «Россия — Моя история» на ВДНХ.

Наконец, 6 июля в Екатерининском парке жителей столицы щедро угощали привезенными из Армении абрикосами на многонациональном празднике «Абрикос». В тот же день в «Коломенском» состоялся пышный и шумный татаро-башкирский праздник Сабантуй.

Впереди еще много интересного. Так, 13 июля в парке «Сокольники» пройдет молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва».

А 20 июля в «Коломенском» нас ждет, пожалуй, самое грандиозное событие лета — фестиваль славянского искусства «Русское поле». Уже есть основания говорить, что он соберет около двух тысяч артистов и мастеров из более чем 50 регионов России и удивит зрителей новыми рекордами. Приходите всей семьей!

От фольклора до бега с коромыслами

Ярмарка, национальная борьба керешу, свежайшая выпечка — в кремле в Измайлове отметили чувашский праздник плуга Акатуй.

Одно из любимых гуляний чувашского народа проводится по окончании полевых работ. Считается, что эта традиция прививает уважение к труду и родной земле.

О своих обычаях чуваши решили рассказать москвичам через знакомство со своим фольклором, национальной кухней и промыслами. Дополнили программу старинные забавы: бег в мешках, с коромыслами и даже в валенках. А театрализованные представления позволили окунуться в атмосферу прошлого.

Гостья Акатуя Алина Борисова Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

— Наш Акатуй — еще одно подтверждение тому, что все жители России — одна большая и дружная семья, — говорит участница Московского чувашского хора «Атал-Волга» Галина Чебукова. — Мы решили показать москвичам в такой значимый для нас день, как и чем живет Чувашия. Тем более что в этом году праздник особенный: он приурочен к 550-летию столицы республики — города Чебоксары.

Самый большой хоровод

Русское гостеприимство — явление удивительное. В этом убедились гости фестиваля «Самоварфест», который отгремел на ВДНХ.

В старину на Руси гостя полагалось накормить, напоить и спать уложить. Организаторы «Самоварфеста» вместо сна предложили повеселиться на 12 площадках, посвященных традициям разных народов — хлебосольных, поющих и танцующих. Яркое впечатление на гостей произвел небывалых размеров «Хоровод дружбы» из 997 человек 37 национальностей.

— Наша страна огромная, и одно из главных ее богатств — это наше многонациональное гостеприимство, — отметила начальник Департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.

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