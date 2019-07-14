Время батыров: участники Сабантуя померились силами

На огромной территории в 200 тысяч квадратных метров разместились татарская и башкирская деревни, восточная ярмарка, концертная площадка, фудкорт с национальной кухней и кинотеатр на свежем воздухе.

Сабантуй («Праздник плуга», сабан с тюркского — «плуг», туй — «праздник») татары, башкиры отмечают с древних времен. Первое упоминание о торжестве ученые нашли на надгробной плите 1294 года. Несмотря на длинную историю, праздник сохранил свои традиции: мужчины также могут проявить силу и сноровку, а девушки — показать красоту и ловкость. Так, в игре «Кыз куу» — «Догони девушку» — наездник должен вырвать платок из рук всадницы и поцеловать ее в щеку. Если ему это не удавалось, она камчой (плеткой) сбивала с его головы шапку, что считается позором для мужчины.

— Очень правильная игра, — смеется москвичка Татьяна Остахова, — если много на себя берешь — получи по шапке! А если проявил себя как мужчина — достоин поцелуя!

Азарт у гостей традиционно вызывает борьба на поясах — куреш. Каждый батыр (силач) под аплодисменты и выкрики зрителей старается поднять противника и повалить его на спину. Победитель получает в награду барана.

— Я занимаюсь куреш почти 10 лет, в моей весовой группе 26 человек, играем по олимпийской системе. После сильного дождя было скользко и трудно стоять на ногах, но я сумел победить, — говорит Ильдар Хамитов из города Набережные Челны.

За победу в бою с мешками, за битье горшков с завязанными глазами, за успешный поиск монеты в катыке (напиток, похожий на кефир) можно было выиграть полотенца, наборы посуды, платок и даже петуха.

Судя по большому интересу к Сабантую, можно уверенно сказать, что его традиции никогда не умрут. И неудивительно, ведь этот праздник дает гостям возможность не только на других посмотреть, но и себя показать, проявить свои лучшие качества.

Тавлинские игрушки оживают на глазах

Участники мордовского национального праздника Шумбрат, прошедшего в парке «Кузьминки», угостили москвичей пирогами с картошкой и творогом и провели мастер-классы по народным ремеслам.

Мария Надина приехала на торжества вместе с дочкой Еленой. Под верхнее платье нула она надела мордовскую рубаху панар, в которой ее мама 76 лет назад выходила замуж. На светлой льняной ткани красовалась ручная вышивка.

— Я ее берегу и всегда стараюсь делать похожую вышивку, это традиция нашей семьи, — рассказала Марина Надина. — На дочке — старинная шаль моей свекрови, тоже со свадьбы. Потрогайте, какая она мягкая.

И действительно, ткань приятна на ощупь. Марина и Елена предлагали горожанам, пришедшим на праздник, также отведать еду, которую готовит мордва в деревнях — печеные яйца, большие вареники и национальный пирог кургоня. Начинка кургони делается из картошки, сметаны и творога.

Ведущие мастер-класса по изготовлению игрушек Петр и Александр Рябовы Фото: Даниил Данченко для «Вечерней Москвы»

Конечно же, внимание москвичей привлекли тавлинские игрушки. Мастер-класс по выпиливанию фигурок из дерева проводили братья Петр и Александр Рябовы из села Подлесная Таула. Их игрушки — будто живые, с выразительными лицами.

— Мы вкладываем в свое дело душу и эрзянский характер, — сказал Петр Рябов.

Мордва трогательно относится к наследию предков, учится по их заветам народным ремеслам.

Якуты привезли символ счастья

В столице в 13-й раз прошел национальный якутский праздник Ысыах, символизирующий встречу лета. Местом сбора гостей стал музей-заповедник «Коломенское».

Ысыах — время летнего солнцестояния. Этот праздник нельзя представить без якутского символа счастья и благополучия — сэргэ.

— Cэргэ, или коновязь — это ритуальные столбы, означающие, что у данной территории есть хозяин, — рассказывает представитель якутской диаспоры Иван Степанов. — Их ставили у ворот. По поверьям, пока стоит сэргэ — жива семья. У нашего народа много удивительных традиций, которые мы чтим, где бы ни жили.

Побывав на празднике, москвичи смогли увидеть, как устроен быт якутов. У белой юрты гуляли олени и ездовые собаки, от которых не отходили ребятишки. Женщины с интересом разглядывали национальную одежду, искусно украшенную бисером. Мужчины пробовали строганину, пельмени с олениной и другие деликатесы.

Торжественная церемония открытия праздника Ысыах в «Коломенском» Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Закончился праздник священным танцем осуохаем, который напоминает хоровод и символизирует поклонение солнцу.

Главная аллея страны

Московский координационный совет региональных землячеств подвел итоги первого полугодия и обсудил предстоящие задачи.

Участники встречи рассказали о просветительском характере мероприятий, проводимых региональными сообществами столицы. Так, представители землячеств часто выступают перед московскими школьниками и студентами, знакомя их с историей и многообразием культуры народов России.

На заседании обсуждалась также подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Землячества выразили готовность принять участие в патриотической акции, в рамках которой в городах России будет высажено порядка 27 миллионов деревьев в память о погибших во время войны соотечественниках.

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