Штаб по организации доступа к мощам святых Петра и Февронии создан в Москве
• 16:57 • 14 июля 2019
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Доступ к мощам муромских святых будет открыт с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00
Фото: pixabay.com
В столице создали штаб по организации доступа к мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя. Соответствующей информацией поделился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
— У нас организовано медицинское обеспечение. Естественно, будет обеспечен общественный порядок. Работают около 300 волонтеров, — сообщил он.
Виталий Сучков добавил, что в случае необходимости для людей с ограниченными возможностями здоровья будет создан отдельный вход, передает агентство городских новостей «Москва».
Доступ к мощам муромских святых будет открыт с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.
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