Протестующие парижане начали строить баррикады на Елисейских полях
• 16:59 • 14 июля 2019
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Столкновения с полицией начались во французской столице сегодня после завершения парада в честь Дня взятия Бастилии
Фото: "Вечерняя Москва", Александр Казаков
Протестующие в Париже начали строить баррикады из железных ограждений на Елисейских полях.
Столкновения с полицией начались во французской столице сегодня, 14 июля, после завершения парада в честь Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. В данный момент протестующие переместились на Елисейские поля и начали стаскивать с тротуаров железные ограждения, которые остались еще с утренних мероприятий.
Полицейский спецназ предпринимает попытки разрушить конструкции. В разных местах Елисейских полей происходят столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. На улицах взрываются дымовые шашки и распыляют слезоточивый газ, сообщают РИА Новости.
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