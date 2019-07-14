Диетолог призвала москвичей не съедать больше одного бургера в неделю

В связи с высокой калорийностью бургеров следует ограничить их употребление до минимума, либо сделать блюдо менее калорийным и более полезным. Соответствующими рекомендациями поделилась главный внештатный специалист-диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— У классического бургера есть две основные составляющие — булочка и рубленая котлета, обычно жареная или приготовленная на гриле. Булочки изготавливаются из муки высшего сорта, а котлета — из говядины с довольно высоким содержанием жира, — рассказала Антонина Стародубова.

Кроме того, по словам диетолога, калорийности продукту добавляют содержащиеся в соусах жиры и сахар.

В качестве альтернативы покупным бургерам специалист назвала домашние продукты. Повысить полезность продукта позволит булочка из цельнозернового хлеба с небольшой котлетой из нежирных сортов мяса, приготовленной на гриле или запеченной. При этом следует добавить зелень и избежать использование соуса. По словам диетолога, такой бургер можно включать в рацион один раз в одну–две недели.

— Калорийность бургера может значительно отличаться в зависимости от производителя, обычно составляет от 250 до 350 ккал, но бывает и значительно выше, — подчеркнула специалист.

Антонина Стародубова добавила, что информация о калорийности является открытой для потребителя, ее всегда можно запросить у продавца, передает агентство городских новостей «Москва».

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