От мини-юбок к абайям: современная мода все больше переплетается с восточными традициями

По словам дизайнера Ляйсан Юмагузиной, арабскую моду отличают образы, призванные демонстрировать роскошь: длинные платья с вышивкой, стеклярусом, стразами.

— Самые популярные материалы — шелк, бархат и органза, — говорит она.

Юмагузина на Al Arabia Fashion Days представила свою коллекцию из ткани с персидским узором икат.

— Икат — это древняя техника ткачества, — объясняет дизайнер. — Хлопковое полотно ткут вручную на деревянных станках в кишлаках Таджикистана и Узбекистана. Этой технике тысяча лет. Моя задумка в том, чтобы адаптировать многовековые восточные традиции к современным тенденциям. Так, в своей коллекции я соединяю узор, которому тысяча лет, со стилем милитари.

И подобные сочетания, по мнению дизайнеров, — будущее фешен-индустрии. Так, арабские иконы стиля на своем примере демонстрируют, как носить хиджаб с лодочками на каблуках или абайю с рваными джинсами. В ближайшее время, по мнению искусствоведа Александра Васильева, грядет исламизация модной индустрии.

Именно поэтому мировые дизайнеры вроде Дольче и Габбана не так давно представили первую капсульную коллекцию абай. А открывший показ в российской столице дизайнер Майкл Синко из Эмиратов одевает в свои сказочные наряды Дженнифер Лопес, Леди Гагу, Мэрайю Кэри и других звезд.

По мнению гендиректора Al Arabia Fashion Days Луизы Авье, это только начало.

— В XX веке мода с каждым десятилетием становилась более откровенной, — считает она. — Но к XXI веку эта тенденция постепенно изжила себя. Мы уже видели не только короткие юбки, но и полностью прозрачные платья. Сколько можно двигаться в одном направлении?

В поисках новых тенденций мировые дизайнеры обратились к Востоку. Следствием этих глобальных процессов и стало проведение Дней арабской моды в Москве.

— Сегодня в России проживают 36 миллионов мусульман, — говорит Авье. — На восточную моду огромный спрос. При этом речь идет не только о религиозной составляющей. К примеру, абайя — очень удобная форма одежды. Можно рассматривать ее как красивый и комфортный наряд, в котором можно скрыться от посторонних взглядов. Я думаю, что в ближайшие два–три года абайя станет трендом для Москвы.

Конечно, это мнение может кому-то показаться слишком радикальным, но если вспомнить, как прочно вошел в обиход российских модниц восточный тюрбан, который девушки теперь носят даже с романтичными платьями и куртками «косухами», то и сочетание абай с кроссовками уже не покажется чем-то фантастическим. В любом случае с каждым годом мода становится все более мультикультурной, и подтверждение этому мы видим не только на подиумах, но и на городских улицах.

СПРАВКА

Абайя — традиционное арабское длинное женское платье с рукавами без пояса. Предназначена для ношения в общественных местах. Обычно черного цвета, но может быть и разноцветной. Часто абайя обильно украшена вышивкой, бисером, стразами. В некоторых арабских странах — обязательная одежда для мусульманок и иностранок, надеваемая вместе с хиджабом или никабом.

Смех сближает людей

Московский фестиваль национального юмора «Кубок Дружбы» состоялся в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Двенадцать команд из столицы, регионов России и стран СНГ в очередной раз продемонстрировали, что смех объединяет людей. Свои номера, наполненные искрометным юмором, представили и шесть стендап-комиков. Смеялись все.

— Московский фестиваль юмора стирает границы, сближает молодежь, дает возможность лучше узнать друг друга, — отметил в своем приветственном послании заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Обладателем Кубка Дружбы стала «Сборная Еревана и Бишкека» (Армения и Кыргызстан, РЭУ имени Г.В. Плеханова).

Проверили знания

XXVII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека», организованный при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, состоялся в Ялте.

Одним из центральных его событий стала этнографическая олимпиада «Москва — столица многонациональной России».

— Все желающие в течение 90 минут должны были ответить на сорок вопросов, связанных с этнокультурным разнообразием Москвы, — рассказал замруководителя Департамента национальной политики Иван Петров.

В олимпиаде приняли участие полторы тысячи ребят из 77 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые проверить свои знания могли и взрослые, работающие в «Артеке».

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