Призы от Жар-птицы: на фестивале «Русское поле» наградят лучших мастеров

В этом году фестиваль пройдет в столице уже в восьмой раз. Эксперты называют его одним из крупнейших в Европе, и это не случайно.

В прошлом году его площадки посетили более 150 тысяч зрителей. Более того, с каждым годом растет число участников. В этом году на него собираются около двух тысяч участников более чем из 50 регионов России.

Москвичи уже ждут в гости представителей Республик Марий Эл и Саха (Якутия), Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Астраханской, Калининградской областей и многих других.

Все участники претендуют на главный приз фестиваля — «Перо Жар-птицы», каждый в своей номинации. Всего их пять: «Лучший регион», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший мастер», «Лучший хореографический коллектив» и «Лучшая трапеза». Выберет победителей звездное жюри.

— Хоровые коллективы будут оценивать известный поэт-песенник Александр Шаганов, народный артист Владимир Девятов, возглавит жюри в этой номинации народный артист России, композитор, дирижер, художественный руководитель фестиваля «Русское поле» Павел Овсянников, — раскрывают секреты организаторы.

Соревноваться вокалисты и танцоры будут в течение дня на двух разных сценах. Как всегда, не обойдется без выступления большого сводного хора, песню для которого выбрали путем голосования сами зрители.

Новшество этого года — солировать в этом хоре будут популярные певцы, работающие в разных жанрах, от поп-музыки до рэпа.

Но фестиваль славится не только песнями. На десяти площадках «Русского поля» будут представлены ремесла и сказки России, гастрономические традиции разных регионов, самобытные инструменты. Большое внимание в этом году уделяется представителям этнобизнеса — ведущим производителям и артелям страны, которые бережно передают народные традиции из поколения в поколение.

Будут по традиции и рекорды. На этот раз участники замахнутся на самое большое этнограффити. Каким оно получится, приходите посмотреть сами!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Фестиваль «Русское поле» давно занял особое место в столичном событийном календаре и полюбился всем. Хоровое пение, народные танцы, старинные русские развлечения и забавы, уникальная славянская кухня ежегодно привлекают жителей и гостей столицы.

По сюжетам Пушкина

Межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» познакомил 13 июля горожан с лучшим, что есть в молодежном уличном искусстве и спорте.

Молодежный фестиваль, который проводится в 11-й раз, неожиданно объединит в парке «Сокольники» любителей активного образа жизни, уличной культуры и творчества Пушкина.

Именно 220-летие со дня рождения классика и стал на этот раз основной темой фестиваля. На центральной его площадке художники воссоздали в стиле граффити сюжеты из пушкинских поэм и сказок.

Фестиваль «Разноцветная Москва» знакомит с лучшим, что есть в молодежной субкультуре Фото: mos.ru

Активисты сыграли в панна-футбол — вид футбольных состязаний, где друг против друга сражаются два игрока.

Зрелищность обеспечили участники показательных выступлений по слэклайну, которые ходили по стропам со слабым натяжением. Также в программе были — соревнования по стритболу и брейк-дансу, концерт молодежных коллективов, в том числе фолк-групп, и мастер-классы.

Тройной праздник

2 августа «День Илии Пророка на Ильинке» объединит церковь и армию.

И это не случайно, ведь святой Илия считается покровителем Воздушно-десантных войск, которые образованы 2 августа. В этот же день столица отмечает День улицы Ильинки. Именно на ней начнется праздничный крестный ход до Красной площади, где гостей ждут показательные выступления десантников.

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