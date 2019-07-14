Виктор Медведчук рассказал о главной помехе для украинской политики
Влияние со стороны США является главной помехой проявлению истинной украинской политики. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
— Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны, — подчеркнул он.
Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г.
При этом политик выразил сомнения в том, что новая украинская власть сможет решить какие-либо внутренние вопросы страны «без оглядки на Вашингтон». Он подчеркнул, что Украина находится под сильным внешним управлением США начиная с 2014 года.
Читайте также: Названы партии-лидеры на выборах в парламент Украины