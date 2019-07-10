Названы партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Лидерами на выборах в Верховную раду стали партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Наивысшие шансы пройти в парламент имеют четыре партии.
Так, ожидается, что партия Дмитрия Разумкова «Слуга народа» может получить 48,5 процента голосов. С большим отставанием следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука — 14,1 процента.
9,2 процента граждан Украины проголосовали за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко. 6,2 процента избирателей отдали голос за «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом пишет «112 Украина».
Напомним, что выборы в Раду состоятся 21 июля.
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