Кандидата в Мосгордуму поймали на подделке подписи

На подозрительную подпись в документе кандидата в депутаты Кирилла Гончарова обратил внимание член Общественной палаты Илья Ремесло. В подписных листах кандидата стояла подпись отца музыканта группы «Хлеб» Дениса Кукояки — Александра Анатольевича. Проблема в том, что Александр Кукояка скончался в 2017 году. По словам общественника, этот факт еще раз доказывает: некоторые независимые претенденты в депутаты, чтобы попасть на выборы в Мосгордуму, используют так называемые мертвые души.

— Кандидат в депутаты Мосгордумы Кирилл Гончаров обвиняет меня в том, что я «сделал вброс», зовет людей на незаконный митинг и пафосно кричит: «Мы не мертвые, мы живые!» — написал в своем телеграм-канале Илья Ремесло. — Смотри-ка сюда, дорогой Кирилл, придется тебе кое-что показать. У тебя в подписном листе указан в качестве подписанта некто Кукояка Александр Анатольевич. Том 7, лист 136 — чтобы тебе не искать долго.

В подтверждение своих слов член Общественной палаты опубликовал ссылки на новости двухлетней давности и даже фотоснимок могилы Александра Кукояки. И это не первый раз, когда Ремесло указал на то, что некоторые независимые кандидаты, среди которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие, используют подписи умерших людей. Также с фотодоказательствами. Однако кандидаты утверждали в ответ, что на снимках изображены надгробия однофамильцев. При этом никак не комментировали тот факт, что у «однофамильцев» совпадали и регистрация, и паспортные данные.

— Вы мертвые в самом плохом смысле этого слова. Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого, — обратился к недобросовестным кандидатам в депутаты Илья Ремесло. — Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших.

В своем посте Ремесло извинился перед родственниками «за вторжение в личную жизнь».

— Это не наша с вами вина, что память ваших близких использовали в своих гнусных целях либеральные подонки, — заключил он.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Список всех зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 16 июля.

Читайте также: Мосгоризбирком выявил почти 15 процентов фальшивых подписей у Соболь