Украинские товары вернут на российские прилавки
Украинские предприятия начнут возвращать свою продукцию на российский рынок. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сообщил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя итоги прошедшей встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Депутат сообщил, что уже достигнуты договоренности с некоторыми украинскими предприятиями.
— Если в общем, то мы восстановили этим решением примерно пять тысяч рабочих мест и получили рынок в России примерно на 100 миллионов долларов, — сообщил Юрий Бойко.
По его словам, многие украинские заводы, потерявшие российский рынок сбыта, потеряли возможность сохранять рабочие места и платить зарплату своим сотрудникам.
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