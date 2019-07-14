Мощи Петра и Февронии: специалисты дали рекомендации паломникам, стоящим в очереди

Очередь к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии, которые сегодня привезли в столицу из Мурома, в понедельник будет формироваться с 8:00 до 20:00 со стороны станции метро «Парк Культуры» и пройдет по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как подготовиться к столь долгому ожиданию поклонения и что советуют врачи верующим, испытывающим проблемы со здоровьем.

1. Раскладные стулья. Стоять в очереди к мощам многим придется не час и не два. Для людей в возрасте это может оказаться настоящим испытанием. Поэтому следует заранее позаботиться о том, чтобы в случае чего было где присесть. Ничего зазорного в этом нет, ведь вряд ли усугубление проблем со здоровьем является обязательной составляющей поклонения.

2. Вода. Пусть летняя жара осталась давно в прошлом, несколько часов без еды и воды, при обещанном синоптиками пониженном давлении — испытание не для слабонервных. Так что стоит запастись хотя бы маленькой бутылкой воды.

3. Дождевик. Погода сейчас переменчива, и даже кратковременные осадки могут омрачить процесс ожидания. Однако зонт в толпе — далеко не лучшее решение. В первую очередь неудобно будет всем окружающим. Так что лучше взять с собой легкий и компактный дождевик.

4. Прописанные лекарства. Гипотоникам и гипертоникам следует захватить с собой прописанные врачами лекарства на случай ухудшения самочувствия. Метеорологи обещают пониженное атмосферное давление на протяжении всей следующей недели.

5. Книга. Ускорить время ожидания поможет чтение. В идеале — взять с собой профильную литературу и почитать о жизни Петра и Февронии, чтобы с осознанием дела подходить к поклонению мощам.

СОВЕТ ВРАЧА

Альбина Стрельченко, участковый врач-терапевт, член профсоюза врачей Москвы «Действие»:

К сожалению, есть ряд противопоказаний, с которыми отстоять такую очередь без вреда для здоровья невозможно. Если у человека серьезные проблемы с позвоночником, артрозы коленных и тазобедренных суставов, хронические дегенеративные изменения хрящевой и суставной тканей, он этого не выдержит. Потом придется пить обезболивающие. От переутомления может подняться давление, начаться приступ стенокардии. Если уж вы решаетесь на это, обязательно возьмите с собой обезболивающие, а также таблетки для сердца, купирования приступов аритмии или проблем с давлением. В Москве обычно дежурят бригады командированных врачей, так что при обострении симптомов следует немедленно обратиться к специалисту.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Ткачев, протоиерей:

- Когда речь идет о благоверных муромских князьях, затрагивается полный комплекс семейной проблематики. Подавляющее большинство проблем людей связаны именно с семьей. Соответственно, приходить и просить у Петра и Февронии люди будут о мире с тещами и свекровями, зятьями и невестками, о деторождении, болезнях детей и прочем. Будут просить, разумеется, и о счастье, молить о помощи в поиске своей второй половины или примирении с имеющейся.

СПРАВКА

Муромские святые Петр и Феврония, жившие на рубеже XII–XIII веков, почитаются Православной церковью как образ христианского супружества. По древнерусской летописи, Феврония, дочь бортника из рязанской деревни, излечила князя Петра от ужасного недуга, завоевав тем самым его сердце. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Удивительно, что Петр и Феврония скончались в один день и час — 8 июля по новому стилю. Сейчас их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме.

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