Легендарная выставка готовится к юбилею

Каждый восьмой житель Земли за годы существования ВДНХ побывал на выставке, посчитали историки-москвоведы. Ежегодно выставку посещают 30 миллионов человек.

Мало кто знает, что в свое время на месте роскошных белых дворцов, партерных цветников и величественных фонтанов были болото и цыганский табор, в 1934 году разогнанный сотрудниками Рабоче-крестьянской милиции (РКМ). В следующем году пространство начали кроить по проекту признанного мастера неоклассицизма, скульптора Вячеслава Олтаржевского. Он предложил дворцово-парковый ансамбль с площадью и пространственной доминантой — гигантской скульптурой Сталина. Кстати, вождь Выставку так ни разу и не посетил.

Гораздо больше внимания ВСХВ-ВДНХ уделял Никита Хрущев, бывший в годы постройки «царства грядущего социалистического изобилия» руководителем Московского горкома ВКП(б), то есть мэром столицы. Популярность готовящейся Выставки была необычайной: за право участия боролись миллионы колхозников, агрономов, зоотехников, механизаторов.

В итоге на первой ВСХВ 1939 года были представлены более 15 000 колхозов, 11 000 ферм животноводства и 156 000 передовиков и ударников сельского хозяйства со всех союзных и автономных республик и краев СССР. Лучшие хозяйства награждали 10 тысячами рублей и легковой машиной, за второе место — 5 тысяч рублей и мотоцикл. Кроме того, для передовиков сельского хозяйства были учреждены тысячи золотых и серебряных медалей. Бронзовую получил каждый участник выставки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Нефедов, историк, директор музея ВДНХ:

— Стиль ВДНХ — «сталинская неоклассика», но до войны она не была устоявшейся, поэтому среди павильонов можно найти отголоски ар-деко, конструктивизма, других декоративных стилей. Начали строительство в 1935-м, открыли в 1939 году. Сразу было понятно, что ВСХВ будет не временной выставкой, а просуществует долго. А оказалось — всего на три года, а потом началась война. Вновь проект открыли только в 1954 году. Она в те годы была полностью сельскохозяйственной, только в 1960-е годы добавилась тема промышленности.

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